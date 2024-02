Weiträumig ist der Louis-Braille-Platz in Bernburg am Montagvormittag abgesperrt worden. Warum sogar das Sondereinsatzkomando anrückte.

Großer SEK-Einsatz am Louis-Braille-Platz in Bernburg - das ist bekannt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Aufregung am Montagvormittag am Louis-Braille-Platz in Bernburg. Es ist gegen 10 Uhr am Morgen gewesen, als plötzlich unzählige Polizeifahrzeuge anrückten. Aber auch Krankenwagen und sogar das Sondereinsatzkomando, unter anderem mit einem gepanzerten Fahrzeug und schwer bewaffneten Einsatzkräften.