Großeinsatz der Feuerwehren: Hunderte Meter Schilf am Wiendorfer Teich in Flammen

Auf einer Fläche von 800 Metern Länge und 30 Metern Breite ging am Wiendorfer Teich Schilf in Flammen auf. Stundenlang waren die Retter im Einsatz.

Wiendorf/MZ - Als die Wiendorfer am frühen Mittwochabend aus den Fensters schauten, stiegen dunkle Rauchschwaden am Rande des Wiendorfer Teichs auf. Gleich mehrfach wählten die Anwohner den Notruf und verständigten die Feuerwehr. Als die Retter der Feuerwehren Könnern, Cörmigk/Gerlebogk, Edlau und Wiendorf vor Ort ankamen, standen schon etliche Meter Schilf lichterloh in Flammen.