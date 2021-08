Große Entdeckungstour für Bernburger Minis

Gleich drei Veranstaltungen in einem hat am Wochenende der Verein Bildung und Arbeit in Bernburg präsentiert - mit tierischem Spaß.

Bernburg/MZ - Da musste sich der ein oder andere Besucher am Samstag die Augen reiben. Trotzdem wollte der mannshohe Osterhase einfach nicht abrücken. Stattdessen verschenkte er mitten im Hochsommer kleine Pflanzschalen am Eingang des Geländes des Fördervereins Bildung und Arbeit am Krummmacherring in Bernburg.

„Das ist Teil unseres Nachhaltigkeitsprojektes“, sagte Vereinsvorsitzender Frank Larisch, der am Samstag auf das 12.000 Quadratmeter große Gelände eingeladen hatte, um zum einen die wegen der Pandemie ausgefallenen Apfel-, Blüten- und das Kleine-Ostern-Feste nachzuholen und zum zweiten auch etwas für die Umwelt zu tun.

Baumpatenaktion kam gut an

Und so konnten sich am Nachhaltigkeitsstand die jungen Besucher Bienenweidensamen für ihren Behälter abholen, um ihn dann später bei den Eltern oder Großeltern im Garten zu sähen. Noch glücklicher war Larisch darüber, dass auch die Baumpatenaktion so gut ankam. Rund 20 Freiwillige übernahmen die Patenschaft für einen der Blauglockenbäume, die mit wasserfesten Initialen der Stifter auf dem Gelände des Vereins in die Erde gesetzt wurden. Aber damit nicht genug. Denn gerade für die jungen Besucher war wieder einiges an Action geboten. Zum Beispiel der Parcours durch den Irrgarten oder aber die Rennen mit den Tretautos.

Eulenmann zog die Besucher magisch an

Ein ausgestopfter Hase begeisterte Oskar Horenburg. Engelbert Pülicher

„Natürlich haben wir hier auf dem Vereinsgelände viel mehr Platz als im Naturhof Zellewitz, auf dem die Feste eigentlich stattgefunden hätten“, sagt Larisch. Dementsprechend durften auch deutlich mehr Besucher auf das Festgelände und trotzdem konnten Mindestabstand und alle anderen geltenden Hygieneregeln problemlos eingehalten werden. Sogar bei Bernburgs Eulenmann Jens Haberlandt, deren Tiere vor allem die Kinder magisch in den Bann zogen. So konnte nicht nur Bernburgs wohl bekanntester Uhu Eule mal auf den Arm genommen werden, der Eulenmann hatte außerdem einen kleinen Steinkauz dabei, mit dem sich viele ein ganz besonderes Erinnerungsfoto schießen lassen konnten. Ganz andere Tiere hatten es unterdessen Oskar Horenburg angetan. Der Achtjährige betrachtete ganz genau einen präparierten Hasen. Kein Wunder, schließlich hat er selbst drei Kaninchen, um die er sich kümmert. „Sie heißen Holger, Bibi und Tina“, verriet der Grundschüler.

Maria bastelte ein Körbchen. Engelbert Pülicher

Mindestens ebenso dankbar nahm das Angebot des Nachhaltigkeitsfestes „Aufgehoben ist nicht aufgeschoben“, auch Maria (11) aus Essen an, die gerade ihre Großeltern in Könnern besucht und mit dem Basteln eines Körbchens für Kekse oder zur Aufbewahrung von Kleinteilen beschäftigt war. Jedes Jahr sind sie und ihre Verwandten beim Sommerfest im Hof Zellewitz dabei. Und weil es diesmal platzbedingt nach Bernburg verlegt wurde, kamen sie eben hierher. Vor allem die vielen Anregungen und das Wissenswerte wusste die Familie zu schätzen. Wie auch viele andere. Mehrere hundert Besucher konnten am Ende des Tages gezählt werden. „Ich bin damit sehr zufrieden und danke den Sponsoren von den Stadtwerken und der Wohnungsgenossenschaft Bernburg“, sagte Larisch, der sich extra für dieses Fest eine ganz spezielle Erfrischung mit Apfelsaft und essbaren Blüten zum Verkosten hat einfallen lassen.

Seine Ideen auch in puncto Nachhaltigkeit gehen ihm aber auch jetzt nicht aus. So steht schon fest, dass das Fest am 6. November unter dem Motto „Wildfrüchte“ stehen wird. Dass es gefeiert wird, sei schon klar. Ob dann wieder im Naturhof Zellewitz, das macht Larisch von der dann geltenden Eindämmungsverordnung abhängig.