Nachdem Millionenprojekt an der Zepziger Straße in Bernburg überraschend auf Eis gelegt wurde, hält Wohnstättengesellschaft an ihren Vorhaben fest. Wie das bei extremen Baupreisen noch geht.

Der neue Bauhof an der Hohen Straße in Bernburg nimmt langsam Form an. Auch die Binder sind bereits geliefert worden.

Bernburg/MZ. - Nichts tut sich mehr an der Zepziger Straße in Bernburg. Das 16 Millionen Euro schwere Prestigeobjekt mit mehr als 40 altersgerechten Wohnungen wurde vor wenigen Monaten auf Eis gelegt - und das wird wohl auch noch länger so bleiben. Und auch mit dem Bau des großen Wohnkomplexes an der Marienkirche durch die Wohnungsgenossenschaft in Bernburg ist anders als ursprünglich geplant noch nicht begonnen worden. Für viele Bauexperten ist klar: Es dürfte vor allem an den extrem gestiegenen Baupreisen liegen, dass auch in Bernburg Großprojekte derzeit nicht begonnen oder gar fertiggestellt werden (können).