Kathrin Ulrich (von links), Steve Ulrich, Hartmut Albrecht und Iris Albrecht trafen sich am Dienstagabend in geselliger Runde zum Öffnen des 19. Adventskalendertürchens in Gröna.

Gröna/MZ. - Auf dem Hof schmort ein Kessel voll Soljanka über offenem Feuer. Unterm Schleppdach, das an diesem Abend Schutz vor dem einsetzenden Regen bietet, werden Glühwein und Kinderpunsch in die mitgebrachten Tassen ausgeschenkt. Die Besucher können sich an Plätzchen oder Fettbemmen bedienen. Die Familien von Ortsbürgermeister Manfred Bartel (CDU) und Tochter Susanne Knopf sind die Gastgeber am Dienstag, Tag 19 im Grönaer Adventskalender. Noch bis Sonnabend lädt jeden Abend eine andere Familie die Nachbarn des Dorfes zu sich nach Hause ein.