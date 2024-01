Der 30-jährige Filippos Chitos aus Bernburg hat seinen eigenen rollenden Imbiss am Pep-Markt in Bernburg eröffnet. Was er den Kunden ab sofort anbietet.

Griechischer Street-Food-Imbiss am Pep-Markt in Bernburg eröffnet

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Die Stadt Bernburg ist seit dieser Woche um einen kulinarischen Anlaufpunkt reicher. Und wenn man die Augen an der Theke schließt und den Duft des gegrillten Fleisches einatmet, könnte man fast meinen, mitten an einer Hafenpromenade irgendwo am Mittelmeer in Griechenland zu stehen.