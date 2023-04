Ein Grasnarbenbrand an einem Teich zwischen Zepzig und Peißen.

Peißen/Zepzig/MZ - Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bernburg und Peißen wurden am m Mittwochabend gegen 18 Uhr zu einem Grasnarbenbrand zwischen Peißen und Zepzig gerufen. Vor Ort Stand eine mehr als 500 Quadratmeter große Wiese an einem Baggerteich in Flammen. Die rund 30 Kameraden, die mit sechs Fahrzeugen im Einsatz waren, löschten den Brand und leisteten noch Nachlöscharbeiten. Laut MZ-Informationen wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen.