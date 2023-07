Deborah und Kay Gut haben in Bernburg eine eigene Tanzschule eröffnet. Wonach das Paar noch sucht.

„Good Dance“ in Bernburg

Tanzlehrerin Deborah Gut und ihr Ehemann, DJ Kay Presley, suchen für ihre neue Tanzschule in Bernburg noch ein dauerhaftes Domizil.

Bernburg/MZ - Mit der Tanzschule „Good Dance“ – abgeleitet von ihrem Familiennamen – wollen Deborah und Kay Gut in Bernburg durchstarten. „Wir wollten was Eigenes machen“, begründet die 30-jährige Tanzlehrerin, die von ihrem Ehemann administrativ unterstützt wird, den Schritt. „Keine Sorge, ich unterrichte nicht“, sagt der 52-Jährige lachend, der als DJ Kay Presley bundesweit an den Turntables steht.