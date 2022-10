Brigitte und Erich Schlenker feierten am Dienstag ihre Gnadenhochzeit nach 70 Jahren Ehe.

Könnern/Nelben/MZ - Die Torte wurde zur Feier des Tages vom Alten- und Pflegeheim „Bürgergarten“ gesponsert. Könnerns Bürgermeister Martin Zbyszewski hatte einen großen Blumenstrauß und einen Präsentkorb dabei, gratulierte persönlich Brigitte und Erich Schlenker zu einem äußerst seltenen Jubiläum. Die Eheleute hatten sich vor 70 Jahren in Gnölbzig das Ja-Wort gegeben und feierten am Dienstag ihre Gnadenhochzeit. „Wir haben uns beim Tanz im Lokal Göhre in Gnölbzig kennengelernt. Er hat mich damals aufgefordert und ich habe ihn nicht mehr losgelassen“, erinnert sich Brigitte Schlenker zurück.