Ein Belgier hat die Erlebnisse seiner Familie im Zweiten Weltkrieg dank Omas Notizbücher veröffentlicht. Warum sie im Jahr 1945 mehrere Monate in Bernburg gewohnt hatte und was sie zuvor in Magdeburg und Dessau miterlebte.

Bernburg/MZ - Der Belgier Eddy Albertijn hat sich im Juni für einige Tage zusammen mit seiner Frau in Bernburg auf Spurensuche begeben. Hier, genauer gesagt an der Speicherstraße, hatte seine Familie die letzten Kriegsmonate 1945 verbracht. Der 73-jährige Ruheständler hat jetzt, da erneut ein Krieg in Europa tobt, die schmerzhaften Erinnerungen seiner Großmutter Martha De Vusser an die entbehrungsreiche Zeit anhand ihrer Notizbücher in einem Manuskript auf Deutsch veröffentlicht.