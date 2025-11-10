Mit Geld vom Land Sachsen-Anhalt kann in den nächsten Jahren der Breitband-Ausbau auch in Bernburger Randbereichen erfolgen. Welche Stadtteile und Dörfer zuerst profitieren.

Bernburg/MZ. - Egal, ob bei der Arbeit im Homeoffice, beim Streamen von Filmen in den Mediatheken der TV-Sender oder beim Zocken auf der Spielkonsole: Eine schnelle Datenübertragung im Internet wird für immer mehr Menschen elementarer für ihren Alltag. Gute Nachrichten aus dem Rathaus gibt es jetzt für die Bewohner Bernburger Stadt- und Ortsteile: Dank eines Landesförderprogramms können 1.159 unterversorgte Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen werden, das Mindestübertragungsraten von 1 Gigabit je Sekunde ermöglicht.

Keine Firma zeigt Interesse

Nachdem während des Ausbaus der Kleinwirschlebener Ortsdurchfahrt kein Telekommunikationsunternehmen mangels Wirtschaftlichkeit Interesse an einem Breitband-Ausbau zeigte, reagierte die Bernburger Stadtverwaltung mit einem Markterkundungsverfahren. Das heißt, per Ausschreibung wurde ermittelt, ob in bestimmten Bereichen im Territorium das Verlegen von Glasfaserkabeln lukrativ ist. Da sich keine Firma meldete, wurde ein Fördermittelantrag an das Land Sachsen-Anhalt gestellt. „Wir hatten von Anfang an einen guten Draht zum Ministerium für Infrastruktur und Digitales“, erklärt Holger Dittrich, Dezernent für Stadtentwicklung, gegenüber der MZ.

60 Prozent kommen aus dem Corona-Sondervermögen und 40 Prozent sind Landesmittel. Claudia Hartkopf

Nun wird im Rathaus mit Spannung die Übergabe des Fördermittelbescheides am kommenden Montag erwartet. Das Volumen liegt zwischen 2 und 3 Millionen Euro. „Am folgenden Dienstag geht der Auftrag raus“, kündigt Claudia Hartkopf an. Die Mitarbeiterin im Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung hat mit Kollegen die europaweite Ausschreibung des Projekts begleitet. Mittlerweile habe sich der Stadtrat für eine der beiden Firmen, die sich um den Auftrag bewarben, entschieden. Ihr Name soll erst mit der endgültigen Sicherung der Finanzierung, also dem Fördermittelbescheid, bekannt gegeben werden. Die Stadt muss selbst kein Geld beisteuern. „60 Prozent kommen aus dem Corona-Sondervermögen und 40 Prozent sind Landesmittel“, erklärt Claudia Hartkopf.

Glasfaseranschlüsse nicht flächendeckend vorhanden

Profitieren vom Förderprogramm werden 499 unterversorgte Adressen in Baalberge einschließlich Roschwitzer Spinne, im Vorwerk Zepzig, in Kleinwirschleben und Weddegast. Zudem sollen 581 Haushalte in Gröna einschließlich „Kamerun“, in Gnetsch, am Krakauer Berg sowie in Neuborna mit Alter Ziegelei ans Hochgeschwindigkeitsinternet angeschlossen werden. Ein drittes Baulos umfasst 79 Adressen in Strenzfeld. In den genannten Orts- und Stadtteilen gibt es zum Teil bereits Glasfaseranschlüsse, aber nicht flächendeckend, sagt Holger Dittrich.

Baustart im nächsten Jahr

Nach Angaben von Claudia Hartkopf soll das kommende Jahr für die Planungsphase und den Baustart genutzt werden. „Bis Ende 2029 soll alles erledigt sein.“ Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass der Auftragnehmer eher fertig werde. Dies sei letztlich vor allem von den Baukapazitäten abhängig.

Schrittweise wird die Stadt parallel weitere Markterkundungsverfahren initiieren, um die restlichen Breitband-Lücken zu schließen, wie etwa in Preußlitz oder Plömnitz, versichert Holger Dittrich.

Telekom baut in der Innenstadt

Die Deutsche Telekom will derweil noch in diesem Jahr mit dem eigenwirtschaftlichen Breitband-Ausbau in der nördlichen Bernburger Innenstadt beginnen, nachdem sie bereits in den vergangenen Jahren in weiten Teilen der Kreisstadt Glasfaserkabel verlegt hatte (die MZ berichtete).