Gift-Attacke auf Nutrias am Fuhneufer von Bernburg?

Es ist eines von nur noch zwei Tieren am Ufer der Fuhne in Roschwitz. Alle anderen Artgenossen sind spurlos verschwunden.

Bernburg/MZ - Es ist beinahe gespenstisch ruhig am Fuhneufer. Genau dort, wo sie unter der kleinen Brücke am Ortsausgang des Bernburger Stadtteils Roschwitz in Richtung Baalberge vorbeifließt. Normalerweise würden hier viele Enten quaken und etliche Nutrias ihre Runden in dem Fließgewässer drehen. Wohlgenährt von den Spaziergängern, die sie in der Vergangenheit immer wieder mit Möhren, Äpfeln, Brot und anderen Haushaltsresten fütterten. Die Folge: Über die Jahre wurden es immer mehr Tiere.