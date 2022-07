Gesundheit hautnah erleben

Bernburg/MZ - Das Mädchen Henrietta hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, das Zimmer nicht aufgeräumt und einen Brief der Schule verbummelt. Klar, dass Henrietta deshalb mit ihrem Papa Zoff bekommt und am liebsten weit weg will. Mit ihrem Freund, dem Kochlöffel Quassel, startet sie in einer Rakete auf eine Reise ins Weltall. Dabei besucht sie verschiedene Planeten und lernt, dass Rituale und Regeln das Familienleben gestalten und harmonisch organisieren können.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<