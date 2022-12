Gerbitzer wollen „Saalekurier“ behalten

Roswitha Bidmon (von links), Marlies Brödel und Elvira Herde aus Gerbitz würden das Amtsblatt der Einheitsgemeinde Nienburg gern in seiner bisherigen Form behalten.

Gerbitz/MZ - Marlies Brödel, Elvira Herde und Roswitha Bidmon halten einige Ausgaben des „Saalekurier“ in der Hand. Das ist das Amtsblatt der Einheitsgemeinde Nienburg. Die drei Gerbitzerinnen finden es schade, dass der „Saalekurier“ zum 31. Dezember dieses Jahres eingestellt werden soll. Das Blatt sei sehr informativ und sie hätten es liebgewonnen, erklären sie. Deshalb traten sie beim Gerbitzer Weihnachtsmarkt am vergangenen Wochenende an Ortsbürgermeister Stefan Maibaum mit der Frage heran, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das Amtsblatt zu erhalten.