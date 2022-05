Gelingt nun die Zwangsversteigerung der alten Autosattlerei in Bernburg?

Ein Blick in die Werkshalle der ehemaligen Autosattlerei in Bernburg: seit Jahren ein Lost Place, ein verlassener Ort

Bernburg/MZ - Wer 32 Jahre nach der Wende noch stolzer Besitzer eines Trabant ist, der sitzt womöglich beim Umdrehen des Zündschlüssels auf dem Polster made in Bernburg. Immerhin gingen allein 1976 ganze 22.000 solcher Sitzschoner für die Trabbis in der einstigen Autosattlerei an der Gröbziger Straße in Bernburg vom Band.