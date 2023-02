Pfauen kommen in freier Wildbahn in Deutschland nicht vor. Wie die Henne dort hin kam, ist unklar. Im Tiergarten Bernburg wird kein Pfau vermisst.

Weddegast/MZ - Sie kommt fast immer zur gleichen Zeit. Und stolziert entweder auf dem Spielplatz in Weddegast umher oder inspiziert die in unmittelbarer Nähe liegende Rinderkoppel. Auch bei den Latdorfer Kalkteichen haben Jäger die Pfauenhenne schon beobachtet. „Sie läuft mir seit dem Sommer fast täglich über den Weg, wenn ich in der Region unterwegs bin“, erzählt Michael Warthemann, der Vorsitzende der Kreisjägerschaft. Normalerweise kommt der Hühnervogel in unseren Breiten in freier Wildbahn gar nicht vor. Er stammt ursprünglich vom indischen Subkontinent und lebt besonders gern im hügeligen Teil des Regenwaldes. Der Pfau bevorzugt Orte in der Nähe von Gewässern. Tagsüber hält er sich meist im dichten Wald versteckt.