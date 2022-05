Gefangen in der Omikron-Isolation

Die Kreisverwaltung hat eine zehntägige Quarantäne angeordnet. Auch am achten Tag der häuslichen Isolation zeigt der Schnelltest noch immer ein positives Ergebnis an.

Bernburg/MZ - Ein kaum wahrnehmbarer Strich neben dem T auf dem Corona-Schnelltest am Freitagmorgen vergangener Woche ließ nichts Gutes erahnen. Der angeschwollene Hals, der in der Nacht zuvor das Schlucken erschwerte, rührt wohl nicht von einer Erkältung. Da war sie also, die berühmt-berüchtigte Omikron-Virusvariante. Der PCR-Test, dessen Ergebnis ich noch am Freitagabend via Handy abrufen konnte, brachte endgültige Gewissheit. Seit ich im Internet und Fernsehen die Beiträge des von mir sehr geschätzten Professor Klaus Stöhr verfolge, ahnte ich ohnehin: Es geht nicht um, die Frage, ob, sondern wann ich mich mit Omikron infiziere. Denn nach Einschätzung des Virologen ist die Pandemie erst endgültig vorbei, wenn sich alle wissentlich oder unbemerkt infiziert haben - und bestenfalls vorher geimpft sind. Jeder Lockdown und jede Kontaktbeschränkung sei nur ein Pausenknopf in der Pandemie, mit dem sich eine Überlastung der Krankenhäuser managen lässt.