Gedenken an Opfer des Holocausts: Jugendliche reinigen Stolpersteine.

Bernburg - Zunächst haben sie am Montag anlässlich des 82. Jahrestags der Reichspogromnacht Blumen am Gelände der ehemaligen Synagoge in Bernburg niedergelegt. Anschließend machten sich Jule Recklebe, Greta Tippmann, Klara Stolze und Friedrich Helbig an die ...

Zunächst haben sie am Montag anlässlich des 82. Jahrestags der Reichspogromnacht Blumen am Gelände der ehemaligen Synagoge in Bernburg niedergelegt. Anschließend machten sich Jule Recklebe, Greta Tippmann, Klara Stolze und Friedrich Helbig an die Arbeit.

Mit Essig, Schwamm und Lappen reinigten die Mitglieder der erst im Februar gegründeten „Linksalternativen Jugend Salzlandkreis“ die 21 Stolpersteine, die an die vor ihrer Deportation und Ermordung in Bernburg lebenden Juden erinnern. „Wir sind derzeit 19 Mitglieder. Dies ist unsere erste öffentliche Aktion, der weitere folgen sollen“, sagt Jule Recklebe. So wollen sich die Jugendlichen demnächst auch am Frühjahrsputz in der Saalestadt beteiligen.

Als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Gedenkveranstaltung gab der Posaunenchor der Evangelischen Talstadtgemeinde am Abend ein kleines Konzert. Die Trompeten, Posaunen und Hörner waren aus dem Westfenster des Turmes der Marienkirche zu hören, das in Richtung Synagoge zeigt. (mz)