Gedenken an den Gräbern der 84 Opfer des Bombenangriffs auf Bernburg

Gedenkveranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Sonntag auf dem Friedhof II an der Parkstraße. Warum dort drei Apfelbäumchen gepflanzt worden sind.

Mit Pfarrer Lambrecht Kuhn gedachten einige Menschen an den Gräbern der 84 Menschen, die beim Bombenangriff am 11. April 1945 auf das Bernburger Bahnhofsviertel ums Leben kamen.

Bernburg/MZ - Genau 100 Jahre ist es her, dass der damalige Reichstagspräsident Paul Löbe eine im In- und Ausland vielbeachtete Rede hielt, die für Völkerverständigung und Versöhnung warb. Anlass war die erste Feierstunde zum vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge initiierten Volkstrauertag. Heutzutage ist das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft angesichts des nur rund 1.500 Kilometer entfernten Kriegs in der Ukraine aktueller denn je.