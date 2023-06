Nach 21 Jahren ist Schluss in der City-Steinofenpizzeria an der Karlstraße in Bernburg. Was der 54-jährige Inhaber nun vorhat.

Eike Täsch ist seit 21 Jahren Inhaber der City-Steinofenpizzeria in Bernburg. An diesem Freitag ist Schluss.

Bernburg/MZ - Eike Täsch hat in seinem ganzen Leben noch nie italienischen Boden betreten. Und doch kennt er das Rezept für dutzende Pizzavarianten im Schlaf. Funghi, Hawaii, Holzfäller (sein persönlicher Favorit mit Hackfleisch, Salami und Paprika). Doch nach 21 Jahren feuert er an diesem Freitag zum letzten Mal seinen Steinofen an der Karlstraße in Bernburg an. Danach ist Schluss.