Alsleben/MZ - Musa Yalan reibt sich die Augen: „Ich habe die vergangenen fünf Tage kaum geschlafen“, erklärt er. Doch das sei ein gutes Zeichen. Denn der 35-jährige Hallenser hat am Sonnabend, 1. Juli, eine Pizzeria an der Sonnenstraße eröffnet − genau am Tag der großen 1050-Jahr-Feier der Stadt.