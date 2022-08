Gaspreis der Stadtwerke Bernburg verteuert sich um 61 Prozent

Kommunaler Versorger erhöht Grundversorgungstarif zum 1. Oktober deutlich. Warum es bei diesem exorbitanten Preissprung allein nicht bleiben wird und was viele Haushalte ab November erwartet.

Die explodierenden Erdgaspreise kommen ab Herbst auch bei den Verbrauchern in Bernburg an.

Bernburg/MZ - Die Stadtwerke Bernburg sehen sich gezwungen, ihre Erdgaspreise in der Grundversorgung ab 1. Oktober um rund 61 Prozent anzuheben. Vorausgesetzt, die auf Bundesebene diskutierte Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent greift tatsächlich. Ansonsten beträgt die Kostensteigerung sogar 79 Prozent. „Betroffen sind davon etwa zehn Prozent unserer privaten Kunden“, sagt Ralf Bergt, Leiter Marketing und Vertrieb. Aber auch die große Mehrheit der Bernburger Haushalte wird bald viel tiefer für Energielieferungen in die Tasche greifen müssen. Zum 1. November steigen auch die Preise für die Gas-Sondertarife, für Strom und für Fernwärme − wohl ungefähr in selber Prozenthöhe.