Der 16-jährige Bernburger Fynn Röder ist Jahrgangsbester an der Freien Sekundarschule in Bernburg. Welches Ziel er neben dem Beruf verfolgt.

Fynn Röder hütet ins einer Freizeit das Tor in der A-Jugend bei den Fußballern vom SC Bernburg. In seiner Schule hat er jetzt den besten Abschluss gemacht.

Bernburg/MZ - Fynn Röders Wochenende steht während der Saison ganz im Zeichen des SC Bernburg. Er hütet das Tor der A-Junioren des Fußballverbandsligisten in der Saalestadt. Neben den Bällen, die er abwehren und fangen muss, hat er aber auch schulisch alles fest im Griff. Mit einer 1,0 auf dem Zeugnis war er in der abgelaufenen Schulzeit Jahrgangsbester an der Freien Sekundarschule in Bernburg.