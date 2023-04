Die ersten Konturen des neuen Kunstrasenplatzes sind schon sichtbar. Mit welchen Problemen der Verein in der ersten Bauphase bereits zu kämpfen hat.

Baumaschinist Jens Schröder begradigt mit seiner Planierraupe die ehemalige Ackerfläche, auf der der neue Kunstrasenplatz in Plötzkau entsteht.

Plötzkau/MZ - -Von der Straße zwischen Alsleben und Bründel ist die Baustelle kaum einsehbar. Mitten auf dem ehemaligen Acker ist in der Senke innerhalb von drei Wochen ein etwa 120 mal 70 Meter großes Plateau entstanden. Obwohl der offizielle Spatenstich für dieses Millionen-Projekt bereits am 9. Dezember vergangenen Jahres über die Bühne gegangen war, konnten die vom Calber Architekturbüro Sieche geplanten Arbeiten für den neuen Kunstrasenplatz des SV Plötzkau aufgrund des Winters erst jetzt richtig beginnen. Walzen, Planierraupen, Kettenbagger und Dumper beherrschen das Bild und haben in den vergangenen Tagen 7.000 Kubikmeter Erde bewegt.