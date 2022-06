Fußballchef begibt sich in Nienburg an die Basis

Holger Stahlknecht (von links), Mario Thiele und Susan Falke sprechen beim Vereinsdialog gravierende Probleme des 1. FSV Nienburg an.

Nienburg/MZ - Mehr als 1.000 Kilometer hat Holger Stahlknecht in den vergangenen acht Tagen im Auto gesessen, dabei 15 Fußballvereine von Arendsee bis Zeitz besucht. Am Dienstagabend machte der Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) Station in Nienburg, um den Dialog mit den Vereinen im Bundesland fortzusetzen. „Wir freuen uns sehr über diesen Besuch. Das ist ein guter Anfang, wenn sich zwei Präsidenten auf Augenhöhe unterhalten können“, meinte Nienburgs Fußballchef Mario Thiele mit einem Lächeln im Gesicht.