In der Verbandsliga waren die Saalestädter am Dienstagabend gegen Dessau 05 gefordert. Was die 76 Zuschauer zu sehen bekamen.

Bernburg/MZ - Vor zehn Tagen hing der Haussegen noch schief. Da waren die Kicker vom Sportclub Bernburg nach dem 1:2 in Sangerhausen in die Abstiegszone gerutscht. Nun sind die Schützlinge von Trainer Torsten Lange erst einmal aus dem Keller geklettert. Die Bernburger bezwangen am Dienstagabend den SV Dessau 05 mit 2:1 (1:1) und feierten damit nach dem 3:0 gegen Ottersleben den zweiten Sieg in Folge. „Wir sind nach einem sehr holprigen Start endlich in der Verbandsliga angekommen. Wir hatten den Gegner total im Griff. Dessau war bis auf die Standardsituationen eigentlich komplett ungefährlich. In zwei bis drei Situationen standen wir da zu weit weg vom Mann“, meinte der SC-Coach nach dem Abpfiff.

Frühe Führung durch Stridde

Die 76 Zuschauer sahen nicht, welche Mannschaft vor dem Anpfiff auf dem drittletzten und dem achten Platz gestanden hat. Die Gastgeber dominierten die Begegnung, nutzten gleich ihre erste Chance. Und wie schon gegen Ottersleben gelang Daniel Stridde (13.) der frühe Führungstreffer, den Giorgaki Tsipi und der wieder vor Spiellaune sprühende Alex Dimespyra auf dem linken Flügel glänzend vorbereitet hatten. Doch kurz darauf mussten die Hausherren gleich zwei Nackenschläge verkraften. Nach einem Freistoß senkte sich die Kopfball-Bogenlampe von Felix Zilke (17.) zum Ausgleich ins Netz. Drei Minuten später griff sich Alex Dimespyra an den Oberschenkel und musste nach 20 Minuten humpelnd den Kunstrasen verlassen.

Doch der für den Griechen gekommene Nils Erik-Fahland sorgte auf dem linken Flügel ebenfalls für sehr viel Gefahr, hatte in der 24. Minute die erneute Führung auf dem Fuß, verfehlte den Kasten aber aus acht Metern. Den Freistoß von Giorgaki Tsipi (38.) lenkte Dessaus Keeper Zicos Resvanis um den Pfosten. In der 42. Minute musste SC-Keeper Danny Ademovic beim Kopfball von Branden Stelmak sein ganzes Können zeigen.

Wir sind nach einem sehr holprigen Start in der Liga angekommen. Torsten Lange, Trainer SC Bernburg

Auch nach dem Wiederanpfiff blieben die Hausherren am Drücker. Daniel Stridde (53.) und Nils Erik Fahland (54.) verfehlten aus günstigen Positionen den Dessauer Kasten. Der dritte Schuss saß. Giorgaki Tsipi (56.) legte sich knapp 30 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse den Ball zurecht und jagte ihn per Aufsetzer zum 2:1 in die Maschen. „Bei Ecken und Freistößen verfügt er über eine unheimlich hohe Qualität, mit der er unserer Mannschaft enorm hilft“, lobte Torsten Lange den Regisseur aus Griechenland.

Einziges Manko in der letzten halben Stunde: Die Saalestädter haben den Deckel nicht endgültig draufgemacht und das entscheidende dritte Tor nicht erzielt. Einige Überzahlsituationen wurden schlecht ausgespielt. Nils Erik Fahland (60., 61.) fehlte zweimal das Glück beim Abschluss. So musste der Sportclub bis zur 96. Minute um den hoch verdienten Dreier zittern. Doch die sehr stark agierende Viererkette mit Louis Lange, Christian Chidera, Arthur Krishteyn, der erneut von Anfang an ran durfte und Niclas Becker ließ keine einzige hundertprozentige Chance der Gäste zu.

Für harte Arbeit belohnt

„Wir haben uns für die harte Arbeit der vergangenen Woche belohnt. Jeder hat für den anderen gekämpft. Es war wichtig, dass wir die Negativserie aus unseren Köpfen bekommen haben und auch aus dem Spiel heraus treffen. Der Dreier stärkt unser Selbstvertrauen für die kommenden Partien“, meinte Siegtorschütze Giorgaki Tsipi, dessen Qualität bei den Standards spätestens am Samstag, 15 Uhr, beim Gastspiel der Bernburger in Tangermünde wieder gefragt ist.