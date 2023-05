Bernburg/MZ - Eigentlich trainiert der Nachwuchs der Nienburger Karnevalisten freitags fleißig für kommende Auftritte. Doch am vergangenen Freitag war alles ganz anders. Über 60 Mitglieder des NCC haben an diesem Tag den Bernburger Tiergarten besucht. „Dieser Ausflug hat zwei Gründe“, erklärt Uwe Gerstner, Vorsitzender des Nienburger Karneval-Vereins. „Wir möchten uns bei unserem Nachwuchs und beim Trainerstab bedanken, dass sie die schwere Coronazeit mit all ihren Schwierigkeiten und Einschränkungen so gut gemeistert haben. Darüber hinaus möchten wir heute unsere Tierpatenschaft, die seit 20 Jahren besteht, erneuern.“ Am liebsten hätten die Nienburger, als „Krähenköppe“, seinerzeit natürlich die Patenschaft über ein Krähen-Pärchen übernommen. Da es das im Bernburger Tiergarten nicht gab, ist ein Kolkraben-Pärchen in den Genuss der besonderen Fürsorge gekommen.

