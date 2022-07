Für Renate Schmidt aus Bernburg ist es Zeit, aufzuhören

Bernburg/MZ - Nein, ein normaler Gottesdienst war das am 3. Advent in der Martinskirche nicht. Denn gleich zwei Menschen standen an diesem Sonntag im Mittelpunkt: Einerseits wurde Uwe Hennig nachträglich mit dem Anhalter Kreuz für sein Engagement in der Gemeinde ausgezeichnet. Andererseits wurde die langjährige Mitarbeiterin Renate Schmidt verabschiedet. Ende des Jahres geht sie in den Ruhestand. Mehr als zwei Jahrzehnte hat die gebürtige Staßfurterin im Pfarrbüro gearbeitet, hat „das, was den Glauben ausmacht, geerdet und das getan, was wirtschaftlich möglich ist“, sagte Pfarrer Karl-Heinz Schmidt zum Abschied. Sie sei eine Ministerin - was aus dem Lateinischen übersetzt Diener bedeutet - von Jesu Christi gewesen und Haushalterin - man könnte auch sagen Ökonomin - der Geheimnisse Gottes.

