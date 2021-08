Für einen Bernburger steht die Berufung in Gremium bevor

Magdeburg/Bernburg/MZ - Es ist ein kleines Zeichen der Hoffnung. Thomas Rettig hat eine Einladung zur Berufung als stellvertretendes Mitglied in den Landespsychiatrieausschuss bekommen. „Ich freue mich, dass ich am Freitag nach Magdeburg zur Berufungsfeier darf. Das würdigt ja meine Arbeit der vergangenen Jahre“, so Rettig.

Hoffnung hat er deshalb, weil die Arbeit im Ausschuss und in der Besuchskommission, die in Einrichtungen direkt nachsieht, ob etwas verbessert werden kann, lange Zeit nahezu ruhte, was sich schnellstmöglich ändern müsse. Der Ausschuss, sagt Rettig, habe während der Pandemie nur am Schreibtisch gearbeitet und offene Dinge bearbeitet.

„So wie es jetzt mit der Gesellschaft passiert ist, darf es nicht noch einmal geschehen

Der Ausschuss sieht sich für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung des Landes Sachsen-Anhalt zuständig und berät das Sozialministerium, wenn es um Gesetzgebung oder Verordnungen geht. Rechtsgrundlagen für die Berufung des Psychiatrieausschusses und seine Arbeit bilden das Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt. Die Mitglieder des Gremiums und ihre Vertreter werden vom Ministerium für je vier Jahre in ihr Amt berufen.

Thomas Rettig Pülicher

Rettig ist als Betroffener Mitglied im Ausschuss, hat somit auch mit seiner Meinung Einfluss, denn er hat durch seine Erfahrungen im Umgang mit Depressionen und Medikamenten oft eine andere Sicht. Ab Oktober, so sein momentaner Kenntnisstand, könne man wieder die Einrichtungen besuchen. „Ich kann mir vorstellen, dass hier sehr viel zur Sprache kommt, was bei späteren Entscheidungen in ähnlichen Situationen wie seit dem März 2020 mit einbezogen wird. Denn so wie es jetzt mit der Gesellschaft passiert ist, darf es nicht noch einmal geschehen“, sagt Rettig, der viele der Maßnahmen von Bund und Land in Coronazeiten scharf kritisiert hatte, weil sie wenig Rücksicht auf andere Erkrankte nahmen. Im März 2020 war auch der letzte Besuch im Maßregelvollzug.

„Es ist vieles aus Aktionismus zerschlagen worden, das sich nur schwer kitten lässt“

Thomas Rettig ist aber auch darüber hinaus engagiert. „Es ist vieles aus Aktionismus zerschlagen worden, das sich nur schwer kitten lässt“, sagt er. Fest macht er das am Beispiel einer Schule in Magdeburg. Dort war er als persönlicher Experte im Rahmen des Projektes „Verrückt - na und!“ unterwegs.

Das Projekt hat mehrere Sponsoren und richtet sich gegen die Ausgrenzung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Vor allem richtet es sich an Schüler. Mobbing ist da ein großes Thema. In der Schule war man zu Gast, um auszuloten, welche Auswirkungen Homeschooling und Wechselunterricht hatten. Nicht nur auf die Schüler, sondern auch auf Familien. „Anfangs dachte ich, das kann nicht sein. Alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Nur einen Fall von Mobbing soll es während der ganzen Zeit gegeben haben“, schildert Rettig. Nach und nach seien dann immer mehr Probleme ans Licht gekommen. Ein 14-Jähriger kümmerte sich monatelang um seine kleine Schwester, da die alleinerziehende Mutter depressiv wurde und sich nicht ausreichend kümmern konnte.

„Das ist kein Einzelfall. Was das für psychische Belastungen sind innerhalb der Familie, kann man sich kaum vorstellen“, sagt Thomas Rettig. Er sieht vieles, was noch aufgearbeitet werden müsse. Leider, so sein Eindruck, werde wieder der Sommer verschlafen, was den Kampf gegen Corona betrifft. Was neben einem Konzept fehle, sei die Berücksichtigung der Folgen von Einschränkungsmaßnahmen für alle Menschen.