Freiwillige können sich am Donnerstag, 12. Dezember, beim Verein Rückenwind in Bernburg registrieren lassen.

Bernburg/MZ/sus. - Die Welle der Hilfsbereitschaft für den 16-jährigen Louis aus Güsten reißt nicht ab: Der Verein Rückenwind veranstaltet am nächsten Donnerstag, 12. Dezember, zusammen mit dem Verein für krebskranke Kinder Harz e.V. in Bernburg, Nienburger Straße 24, eine weitere Typisierungsaktion. In der Zeit von 15 bis 20 Uhr können sich Freiwillige zwischen 17 und 55 Jahren registrieren lassen.

Erneut erkrankt

Louis, der als lebenslustig und sehr sportlich beschrieben wird, ist wiederholt an akuter Leukämie erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellspende. „Wir wollen einfach helfen“, sagt Jessica Hammerschmidt, Verwaltungskoordinatorin bei Rückenwind. Das Schicksal des 16-Jährigen habe die Mitarbeiter bewegt und Güsten sei nicht weit weg. „Wir haben Platz in unserem Jugendclub und daher haben wir gesagt: Wir machen wir das jetzt“, so Hammerschmidt. Sie hofft, dass möglichst viele Menschen kommen. Denn es würde die Chance erhöhen, einen passenden Spender zu finden.

Weihnachtsmarkt zur gleichen Zeit

Zugleich findet in dieser Zeit beim Verein Rückenwind ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Bratwurst, Kaffee und Kuchen sowie Bastelstraße statt. Vielleicht motiviert das ja den ein oder anderen Besucher zusätzlich, sich in der Stammzellspenderdatei registrieren zu lassen.

Bisher drei Typisierungsaktionen

In den vergangenen Wochen hat es bereits drei Typisierungsaktionen in der Region gegeben: Bei der Sparkasse in Güsten, bei der Saalemühle in Alsleben und im Gymnasium Stephaneum in Aschersleben, wo Louis die elfte Klasse besucht.