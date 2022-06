Fünf Junkies klingeln während einer Polizei-Razzia bei Drogendealer in Bernburg

Das Urteil über den Bernburger wird am Donnerstag am Landgericht Magdeburg gesprochen.

Bernburg/Magdeburg/MZ - Manchmal hilft Kommissar Zufall ein klein wenig mit. Eine an das Polizeirevier Salzlandkreis gerichtete E-Mail brachte den Stein erst ins Rollen. Ein enttäuschter Kunde und Drogenjunkie schilderte darin recht detailliert, dass ein Bernburger mit Rauschgift handeln und dieses auch an Minderjährige verkaufen soll. Nach gründlicher Ermittlung und Observation des Hauses griffen die Beamten des Bernburger Drogendezernates am 9. Dezember 2021 zu - und wurden fündig. Der 34-jährige Beschuldigte muss sich nun wegen unerlaubten Besitzes von Waffen und Betäubungsmitteln sowie deren Handel vor der 3. Strafkammer des Landgerichts Magdeburg verantworten.