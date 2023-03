Touristeninformationszentrum soll am 5. Mai eröffnen

Das Ringheiligtum Pömmelte startet am 1. April in die neue Saison. Bislang haben es mehr als 200.000 Gäste besucht.

Pömmelte/Bernburg/MZ - Die Fertigstellung des Touristeninformationszentrums im Ringheiligtum Pömmelte naht. Wie Gunnar Schellenberger (CDU), Vorsitzender des Kreisentwicklungsausschuss, in der jüngsten Sitzung im Bernburger Landratsamt ankündigte, ist die feierliche Eröffnung am Samstag, 5. Mai, geplant. Da die Archäologiestätte seit ihrer Inbetriebnahme die Kreiskasse belastet, sollen Führungen mit Saisonbeginn teurer werden. Aufgrund der finanziellen Nöte soll der Salzlandkreis perspektivisch das Ringheiligtum auch nicht mehr selbst betreiben, so eine Empfehlung des Landesinnenministeriums nach einer Haushaltsbestandsaufnahme (die MZ berichtete).