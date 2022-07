Führt Spur des Heldbock-Riesenkäfers nun nach Neugattersleben?

Neugattersleben/MZ - Nach dem Fund eines Habitats für den vor dem Aussterben bedrohten Heldbockkäfers in einer Eiche am Bernburger Saaleufer ist nun ein weiterer Fund aufgetaucht. Und zwar am Garagentor von Rolf Markgraf in Neugattersleben, der sofort zur Kamera griff und ein Foto von dem vermeintlichen Riesenkäfer machte. „Meiner Meinung nach ist es ebenfalls ein Heldbockkäfer“, meldete er sich bei der MZ, nachdem er den Beitrag über die Riesenkäfer-Sensation in Bernburg gelesen hatte. Auch in der Hoffnung, dass Naturschützer Thomas Engst von der Hochschule Anhalt den Fund bestätigen kann. „Bei der genannten Größe von fünf Zentimetern könnte es ein Heldbock sein“, schätzt Engst. Es könnte sich auch um einen kleinen Eichenbock handeln, doch dieser ist meist nur 1,7 bis 3,5 Zentimeter lang. Wie man sich bei solch einem Fund verhält? „Den Käfer am besten ignorieren, wenn er auf der Wiese oder Ähnlichem sitzt. Sitzt er in einem für den Käfer ungünstigen Bereich wie einer Straße, auf Radwegen, auf Fußwegen oder in Sitzbereichen von Wiesen, sollte man ihn auf die Hand krabbeln lassen und in Sicherheit bringen, ohne hektische Bewegungen zu machen“, sagt Engst. Meldepflichtig sei der Käfer zwar nicht, aber wenn man den Käfer sicher bestimmen könne, würde sich das Landesverwaltungsamt im Bereich Naturschutz über eine Meldung mit Bild freuen.

