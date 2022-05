Füchse im Stadtpark von Bernburg

Tiere leben schon länger in der Stadt und sind nicht ungewöhnlich. Was Menschen bei einem Zusammentreffen beachten sollten.

Füchse gewöhnen sich schnell an die „Bequemlichkeit“ bei der Futtersuche in Städten.

Bernburg/MZ - Füchse sind in der Stadt. Sie sorgen bei so manchem Bernburger für Aufregung. Denn die Tiere haben keine große Scheu vor Menschen. „Wir gingen abends durch den Stadtpark und dann stand plötzlich ein Fuchs vor uns“, sagte eine junge Frau, die im ersten Moment nicht wusste, was sie machen soll.