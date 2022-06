Die erste Frage ihrer Mutter sei gewesen: „Aber das Medizinstudium machst du fertig?“ Das war, als Johanna Engel in ihrer Familie Bescheid gab, dass sie als Direktkandidatin der FDP für den Landtag in Sachsen-Anhalt ins Rennen geht. Als geklärt war, dass die Nienburgerin ihr Studium auf jeden Fall beenden wird und auch ihre Facharztausbildung absolvieren will, signalisierten ihre Eltern, die in Nienburg die Gaststätte „Zum Schiffchen“ betreiben, die Unterstützung der Kandidatur. Die 23-Jährige möchte in zwei Jahren ihr Studium beenden. Daran schließt sich eine Facharztausbildung an, die noch einmal fünf bis sechs Jahre dauert. Die Fachrichtung ist noch offen. Psychiatrie oder Allgemeinmedizin - da schwankt die junge Frau noch. Sie hat in Halle und in Schulpforta einen Großteil ihrer Schulzeit in Internaten verbracht, was sie recht schnell selbstständig werden ließ.

