Freudentränen bei Bernburger Senioren

Bernburg/MZ - Singende Kinder im Aufenthaltsraum eines Seniorenheims - so der Normalfall. Durch die Corona-Pandemie ist es dieses Jahr in der Weihnachtszeit etwas anders. Unter 2G-plus-Regelung fand am Freitagmittag im Bernburger Pflegeheim „Rosenblick“ das alljährliche Weihnachtsständchensingen statt.

Die Klasse 5e der Sekundarschule Campus Technicus hatte sich etwas Kreatives ausgedacht, um die Senioren trotz verschärfter Auflagen zu begeistern und dabei sogar zu Tränen zu rühren. Im Rahmen eines Schulprojektes nahmen sie mit zwei Klassen der sechsten Jahrgangsstufe im Vorfeld eine CD auf.

Die eingesungenen Weihnachtslieder wurden im Aufenthaltsraum des Heimes abgespielt und die Kinder übergaben vom Hof aus durch das geöffnete Fenster Geschenke an 22 Senioren. Bei einigen Kindern und Senioren löste der Moment der Übergabe reichlich Freudentränen aus.

Geschenkt wurden selbst gebastelte und verzierte Briefe sowie selbst gebackene Plätzchen. „Ich freue mich, dass wir den älteren Leuten eine Freude zu Weihnachten machen können. Das Backen der Kekse hat mir während des Projektes sehr viel Spaß gemacht“, sagte der elfjährige Maksim.

Ebenfalls angetan von der Aktion war Heimleiter Michael Fritzsching: „Wir wollten trotz der aktuellen Situation unseren Bewohnern und auch unseren hart arbeitenden Betreuungskräften ein kleines Weihnachtsprogramm bieten. Das hat in dieser Form wunderbar funktioniert.“

Doch die Schüler waren an diesem Tag nicht die Ersten. Bereits am Vormittag hatten sich die Bewohner im Eingangsbereich eingefunden, um den vor der Tür singenden Kindern der Bernburger Kita „Löwenzahn“ zu lauschen.

Als Dank für ihren tatkräftigen Einsatz spendierte das Heimpersonal den Kindern ein Stück Stolle und einen Schluck Punsch zur Stärkung. Michael Fritzsching stellte ein erneutes Zusammenkommen in Aussicht: „Wir würden euch gerne erneut bei uns begrüßen.

Kommendes Jahr im Sommer und dann mit einem anderen Programm und anderen Liedern. Ihr habt uns eine schöne Zeit beschert.“

Wiederkommen wollen die Schüler auf jeden Fall und Klassenlehrerin Katrin Ebel hat schon eine Idee. „Wir werden eine Aufführung der Theatergruppe planen, um ein buntes Programm zu bieten.“ Freuen können sich nicht nur die Senioren, sondern auch die am Weihnachtsprojekt beteiligten Schüler.

Für die erfolgreiche Teilnahme gab es in den Fächern Deutsch oder Musik die Bestnote.