Die Bernburger Freizeit GmbH gibt die Entlastung durch die Energiepreisbremse an die Kunden weiter. Nicht nur in den Schwimmbecken wird es wärmer, auch die Sauna öffnet wieder.

Freude bei den Schwimmern - um so viel Grad wird die Temperatur in den Becken der Schwimmhalle hochgedreht

Bernburg/MZ - Dem einen oder anderen Schwimmer dürfte es schon beim Bahnen ziehen in der Bernburger Schwimmhalle am Stadtpark Alte Bibel in dieser Woche aufgefallen sein. Den Beweis liefert aber die Temperaturanzeige am Rande des Schwimmerbeckens. Es ist wärmer geworden.