Freizeit GmbH reagiert auf dreisten Diebstahl

Bernburg - Zwei Tage nach dem Einbruch in den Eingangsbereich des Eulenspiegelturms auf dem Bernburger Schlossgelände gibt es die ersten Konsequenzen. So kündigte Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH, an, die bereits installierte Alarmanlage zur Sicherung des Gebäudes auf weitere Bereiche erweitern zu wollen.

Denn dreiste Diebe hatten von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche ein unbemerktes Schlupfloch gefunden und sind unbemerkt über eine alte Holztür in den Eingangsbereich des Eulenspiegelturms vorgedrungen. Dabei bedienten sie sich an den dort ausgestellten Souvenirs.

Laut Melissa von der Heyden, Mitarbeiterin des Museums Schloss Bernburg, fehlten nicht nur sechs Flaschen des hochprozentigen Bernburger Trunks, sondern auch zehn Pralinenschachteln mit Bernburg-Motiven, mehrere Eulenspiegelbücher, vier I-Love-Bernburg-Masken, ein Päckchen Salz und insgesamt 188 Postkarten mit verschiedenen Bernburger Stadtansichten.

Laut BFG-Geschäftsführer Gruschka ist es das erste Mal, dass es Diebe auf den Eulenspiegelturm abgesehen hatten. Besonders ärgerlich für die Bernburger Freizeit GmbH: Erst vor wenigen Wochen hatten Unbekannte bereits eine andere Freizeiteinrichtung heimgesucht - nämlich den Campingplatz. Dort hatten sie eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und großen Schaden angerichtet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der folgenden Nummer entgegen: 03471/37 90. (mz)