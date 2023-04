Durch den Missbrauch des Notrufs wurde die Freiwillige Feuerwehr in Bernburg 2023 schon drei Mal zu nicht vorhandenen Bränden gerufen. Was der Stadtwehrleiter und die Verwaltung dazu sagen.

Bernburg/MZ - Das Telefon in der Integrierten Leitstelle Staßfurt klingelt. Der Disponent hebt ab. Am anderen Ende der Leitung schildert ein Anrufer dramatische Szenen. In einem Bernburger Wohnhaus brenne es im Keller. Der gesamte Flur sei schon verraucht. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben.