Alsleben/MZ/sus. - Ein positives Fazit hat Lars Langenberg für das diesjährige Schwimmbadfest in Alsleben am 26. August in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses gezogen. Die Resonanz sei gut gewesen, das Wetter habe gepasst, der Bauhof habe geholfen und die Vereine haben sich eingebracht. „Die Zusammenarbeit ist zurzeit super in Alsleben“, lobte der Ausschussvorsitzende und kam auch schon auf das nächste Schwimmbadfest zu sprechen.