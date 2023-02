Alsleben/MZ - Die Polizei des Salzlandkreises sucht nach einer Betrügerin, die bereits am 26. September 2022 mit einer fremden EC-Karte am Bankautomaten an der Poststraße in Alsleben Geld abgehoben hat. Die Frau wurde dabei von der Überwachungskamera der Bank gefilmt. Wie die Polizei mitteilt, haben bisher geführte Ermittlungen nicht zu Aufklärung der Straftat geführt. Die abgebildete Person ist somit des Betruges dringend tatverdächtig.