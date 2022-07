Frank Wyszkowski: „Ich gebe alles. Mehr geht nicht“

Die MZ stellt die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 71 - Anhalt in der Reihenfolge des Wahlzettels vor. Heute: Frank Wyszkowski (CDU).

Bernburg/MZ - „Ich kann sagen, dass es am Fleiß nicht liegen wird.“ Frank Wyszkowski ist zuversichtlich, was die Wahl zum Bundestag am 26. September angeht. Sein Wahlkampf, der durch eine Vielzahl von Terminen gekennzeichnet ist, ist ganz auf die Erststimme ausgerichtet, die das Direktmandat bedeuten würde.