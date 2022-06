Floristin Lisa Hartmann genießt die Einsamkeit während ihrer Campingurlaube

Lisa Hartmann nutzt auch in Bernburg ihren Drahtesel für ihre Wege.

Bernburg/MZ - Plötzlich steht das Leben still. Kein Autolärm. Keine Hektik. Kein Zeitdruck. Nur Lisa Hartmann und die Natur. Vögel zwitschern, Äste schwingen im Wind und für die 24-jährige Bernburgerin ist Zeit zum ganz tief Luft holen. Für diesen Moment hat sie die Wanderschuhe geschnürt und ihren großen Rucksack mit Jacke, Snacks und Isomatte vollgestopft. Nun steht sie auf dem Pilgerweg von Hechingen nach Meßkirch in Baden-Württemberg und ist beeindruckt, was Deutschland für Individualtouristen alles zu bieten hat: unendliche saftig grüne Wiesen und atemberaubende Aussichten auf die kleinen Dörfer im Tal.