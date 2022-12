Großer Polizeieinsatz in Bernburg 39-Jähriger flüchtet aus Maßregelvollzug der Salus-Klinik - Polizei durchsucht Stadtgebiet

Einen Großeinsatz der Polizei hat es am Mittwochmittag in Bernburg gegeben. Ein 39 Jahre alter auffälliger Patient wollte nicht in der Salus-Klinik bleiben und ergriff die Flucht.