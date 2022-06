Mitgestalten ist besser als meckern - dieses Leitbild hat Stefan Ruland aus seinem Elternhaus mitgenommen. Nun schickt sich der 40-jährige an, den Wahlkreis Bernburg im Landtag zu vertreten. „Wir leben in einer schönen Region. Mit Engagement des Abgeordneten geht noch mehr“, ist der verheiratete Familienvater überzeugt. Er bedauert, dass Sarah Sauermann relativ schnell nach ihrer Wahl vor fünf Jahren ihr Mandat nicht mehr ausübte. „Das hat uns Entwicklungschancen genommen“, glaubt Stefan Ruland. In Calbe aufgewachsen, lebt der CDU-Stadtratsfraktionschef seit 1997 in Bernburg, der Heimatstadt seiner Großeltern. Für Ehefrau Ulrike, der er 2008 nach fünfjähriger Partnerschaft das Ja-Wort gab, und die beiden Töchter Kara (4) und Mira (10) baute er vor sieben Jahren als erstes ein Eigenheim auf dem Areal der ehemaligen Sowjetkaserne und fühlt sich dort wohl.

