Feuerwerk ist durch Wind gefährdet

Bernburg/MZ - Ungewöhnlich mild, aber auch sehr windig soll das Wetter vom Samstag auf Sonntag werden. So gut wie alle Wettervorhersagen deuten auf einen Sturm am Silvesterabend hin. Ein solches Szenario würde das Aus für das lange geplante zentrale Feuerwerk über dem Schlossensemble in Bernburg bedeuten. Pyrotechniker Michael Funke, der für das Spektakel verantwortlich zeichnet, stehen die Sorgenfalten auf der Stirn. „Laut Sprengstoffverordnung darf ein solches Höhenfeuerwerk bis zu einer Windgeschwindigkeit von neun Metern pro Sekunde gezündet werden. Das entspricht 32,4 Kilometer pro Stunde“, sagt er. „Für Bernburg sind am 31. Dezember zurzeit 44 Kilometer pro Stunde angekündigt.“ Er habe jedoch die Hoffnung, dass sich der Wind im Laufe des Abends legt. Er werde das Feuerwerk aufbauen und dann hoffen, dass das Wetter passt. Bei zu starkem Wind müsse das Feuerwerk allerdings abgesagt werden. Einerseits aus Brandschutzgründen und andererseits würden die Effekte, die eigentlich am Himmel stehen und die Zuschauer beeindrucken sollen, von den Böen vom Winde verweht werden, erklärt Michael Funke.