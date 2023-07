40 Retter kämpfen mitten in Peißen bei Bernburg gegen die Flammen. Nun ermittelt die Polizei.

Löscheinsatz in Peißen

Bei einem Brand in einer Gartenlaube konnten 15 Kaninchen gerettet werden.

Peißen/MZ - Die Nacht hatte gerade erst begonnen, da war sie für etliche Retter aus Peißen schon wieder zu Ende. Gegen 22.45 Uhr ging am späten Sonntagabend der Notruf in der Leitstelle wegen einer brennenden Gartenlaube am Purzelberg nahe des Friedhofs ein.