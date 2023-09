Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ilberstedt - Die Feuerwehr der Gemeinde Ilberstedt feiert in diesem Jahr in 125-jähriges Bestehen. Doch der geplante Termin am 12. Juni musste aufgrund anderer, parallel stattgefundener Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Ein neuer Termin musste also her, der nun gefunden wurde: Am Samstag, 7. Oktober, lädt die Freiwillige Feuerwehr der Wippergemeinde ab 12 Uhr zum Tag der offenen Tür des Gerätehauses an der Wendlandsstraße.