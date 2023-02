Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Sonntag auf der A14 bei Plötzkau ereignet. Darin war eine vierköpfige Familie verwickelt. Wie die Retter sie aus dem einsetzenden Schneegestöber brachten.

Plötzkau/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Sonntag auf der A14 bei Plötzkau in Richtung Magdeburg ereignet. Wie die Retter der Feuerwehr Plötzkau mitteilten, wurden sie gemeinsam mit der Wehr aus Alsleben an die Unfallstelle gerufen.