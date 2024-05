Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Belleben/MZ. - Bei diesem Notruf konnten die Retter der Feuerwehr Belleben am Samstagmittag ausnahmsweise ihre Portion aus der Gulaschkanone weiterlöffeln. Denn die Jüngsten hatten zum 130. Geburtstag der Wehr etwas Besonders vorbereitet. Eine Übung mit Action und zum Schmunzeln. Während das Feuer in einer Schale loderte, mussten sie zunächst die passende Einsatzkleidung suchen, um mit dem Löschangriff starten zu können. Alle, die in Straßenbekleidung kamen oder gar in der Feuerwehruniform, mussten am Rand stehen bleiben, denn nur in sicherer Feuerwehrmontur darf sich dem Feuer genähert werden.